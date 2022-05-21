ПСЖ объявил об уходе из клуба звездного полузащитника

21 мая, 13:28
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Анхель Ди Мария покинет клуб как свободный агент (Фото:ПСЖ)

Анхель Ди Мария покинет клуб как свободный агент (Фото:ПСЖ)

Аргентинский полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария покинет французский клуб после завершения сезона.

Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.

У Ди Марии завершается контракт 30 июня этого года, поэтому он покинет парижский клуб на правах свободного агента.

34-летний аргентинец также подтвердил свой уход и попрощался с ПСЖ.

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По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, Ди Мария близок к переходу в туринский Ювентус

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https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1527610235086680070

Ди Мария стал игроком ПСЖ в 2015 году и с тех пор сыграл за французский клуб 294 матча, в которых забил 91 гол и сделал 111 результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе близок к трансферу в мадридский Реал.

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Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Трансферы Французская Лига 1

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