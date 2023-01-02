ПСЖ без Месси и Неймара потерпел первое поражение в чемпионате Франции — видео 2 января, 09:28 Усилий Мбаппе оказалось недостаточно (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

ПСЖ уступил Лансу со счетом 1:3, потерпев первое поражение в сезоне чемпионата Франции.

Ланс открыл счет уже на 5-й минуте благодаря точному удару Франковского. Прошло всего три минуты, как ПСЖ отыгрался — отличился Экитике.

Впрочем, Лансу еще до перерыва после гола Опенды удалось выйти вперед, а в начале второго тайма благодаря Клоду Морису закрепить преимущество.

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Следует отметить, что игру пропускали форварды ПСЖ Лионель Месси и Неймар.

Это поражение стало для ПСЖ первым в сезоне Лиги 1, однако столичный клуб сохранил лидерство.

Ланс — ПСЖ 3:1

Голы: Франковский, 5, Опенда, 28, Клод Морис, 47 — Экитике, 8

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против Баварии.