ПСЖ без Месси и Неймара потерпел первое поражение в чемпионате Франции — видео
Усилий Мбаппе оказалось недостаточно (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)
ПСЖ уступил Лансу со счетом 1:3, потерпев первое поражение в сезоне чемпионата Франции.
Ланс открыл счет уже на 5-й минуте благодаря точному удару Франковского. Прошло всего три минуты, как ПСЖ отыгрался — отличился Экитике.
Впрочем, Лансу еще до перерыва после гола Опенды удалось выйти вперед, а в начале второго тайма благодаря Клоду Морису закрепить преимущество.
Следует отметить, что игру пропускали форварды ПСЖ Лионель Месси и Неймар.
Это поражение стало для ПСЖ первым в сезоне Лиги 1, однако столичный клуб сохранил лидерство.
Ланс — ПСЖ 3:1
Голы: Франковский, 5, Опенда, 28, Клод Морис, 47 — Экитике, 8
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против Баварии.