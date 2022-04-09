«Ждем легенду клуба». Ракицкий после отъезда из России вернется в Шахтер 9 апреля, 13:34 Цей матеріал також доступний українською Ракицкий играл за Шахтер в 2006—2019 годах (Фото:ФК Шахтер)

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который после начала войны покинул санкт-петербургский Зенит, вернется в Шахтер, за который он выступал перед карьерой в России.

Об этом рассказал директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна, сообщает Футбол NEWS.

Правда, хорватский специалист не уточнил на каких условиях, Ракицкий присоединится к "горнякам" и будет ли подписан с ним контракт.

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«Некоторые легионеры Шахтера подписали контракты с другими клубами, некоторые сказали, что не приедут. Я к этому отношусь нормально, они многое сделали для Шахтера. Это их решение, я его уважаю. Возможно, я не согласен с ним, но я его уважаю.

Я думаю, Марлон прибудет 17 апреля. Может быть, Соломон и Фернандо. Ждем нашего бывшего игрока и легенду Шахтера – Ракицкого, чтобы он с нами играл. Сделаем хорошую украинскую команду, которая будет представлять Украину», – сказал Срна.

Ракицкий играл за Шахтер в 2006-2019 годах, после чего перешел в санкт-петербургский Зенит, который покинул после начала войны в Украине.

После отъезда из России Ракицкий начал тренироваться с харьковским Металлистом и сыграл в товарищеском матче.

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