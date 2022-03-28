Ракицкий после отъезда из России присоединился к украинскому клубу

28 марта, 13:53
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Ярослав Ракицкий до войны играл в России (Фото:Ярослав Ракицкий via Instagram)

Ярослав Ракицкий до войны играл в России (Фото:Ярослав Ракицкий via Instagram)

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который после начала войны покинул санкт-петербургский Зенит, тренируется с харьковским Металлистом.

Об этом сообщает официальный сайт Металлиста.

Ракицкий присоединился к Металлисту в Турции, где клуб проводит тренировочные сборы.

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Накануне защитник принял участие в товарищеском матче с турецким Истанбулом.

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Ракицкий появился на поле во втором тайме и помог Металлисту выиграть со счетом 2:1. Дублем в составе харьковского клуба отличился Руслан Фомин.

Пока неизвестно, на каких условиях Ракицкий выступает за Металлист, поскольку официальной информации о переходе не было.

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Ракицкий выступил против войны в Украине в первый день после вторжения российских войск.

Впоследствии он покинул российский Зенит и призвал оккупантов убираться из Украины.

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Теги:   Футбол Металлист (Харьков) Ярослав Ракицкий

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