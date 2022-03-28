Ракицкий после отъезда из России присоединился к украинскому клубу 28 марта, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Ярослав Ракицкий до войны играл в России (Фото:Ярослав Ракицкий via Instagram)

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который после начала войны покинул санкт-петербургский Зенит, тренируется с харьковским Металлистом.

Об этом сообщает официальный сайт Металлиста.

Ракицкий присоединился к Металлисту в Турции, где клуб проводит тренировочные сборы.

Накануне защитник принял участие в товарищеском матче с турецким Истанбулом.



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Ракицкий появился на поле во втором тайме и помог Металлисту выиграть со счетом 2:1. Дублем в составе харьковского клуба отличился Руслан Фомин.

Пока неизвестно, на каких условиях Ракицкий выступает за Металлист, поскольку официальной информации о переходе не было.

Ракицкий выступил против войны в Украине в первый день после вторжения российских войск.



Впоследствии он покинул российский Зенит и призвал оккупантов убираться из Украины.