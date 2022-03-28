Ракицкий после отъезда из России присоединился к украинскому клубу
Ярослав Ракицкий до войны играл в России (Фото:Ярослав Ракицкий via Instagram)
Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который после начала войны покинул санкт-петербургский Зенит, тренируется с харьковским Металлистом.
Об этом сообщает официальный сайт Металлиста.
Ракицкий присоединился к Металлисту в Турции, где клуб проводит тренировочные сборы.
Накануне защитник принял участие в товарищеском матче с турецким Истанбулом.
Ракицкий появился на поле во втором тайме и помог Металлисту выиграть со счетом 2:1. Дублем в составе харьковского клуба отличился Руслан Фомин.
Пока неизвестно, на каких условиях Ракицкий выступает за Металлист, поскольку официальной информации о переходе не было.
Ракицкий выступил против войны в Украине в первый день после вторжения российских войск.
Впоследствии он покинул российский Зенит и призвал оккупантов убираться из Украины.
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