Барселона на выезде разгромила Реал в Эль-Класико — видео
Барселона поднялась на третье место (Фото:REUTERS/Susana Vera)
Каталонская Барселона на выезде разгромила мадридский Реал со счетом 4:0 в матче 29 тура чемпионата Испании.
Барселона открыла счет на 29-й минуте, когда Дембеле навесил в штрафную, откуда Обамеянг головой переправил мяч в сетку. Прошло всего девять минут, как мадридцы снова проиграли верховую борьбу и Араухо удвоил преимущество каталонцев.
На 47-й минуте Торрес сделал счет разгромным, а через четыре минуты Обамеянг оформил дубль, отправив в ворота Реала четвертый мяч.
Несмотря на поражение, Реал продолжает лидировать, а Барселона, одержав пятую победу подряд, поднялась на третье место.
Реал — Барселона 0:4
Голы: Обамеянг, 29, 51, Араухо, 38, Торрес, 47
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что Реал выделил миллион евро для украинских беженцев.
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