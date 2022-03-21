Барселона на выезде разгромила Реал в Эль-Класико — видео

21 марта, 13:53
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Барселона поднялась на третье место (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Барселона поднялась на третье место (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Каталонская Барселона на выезде разгромила мадридский Реал со счетом 4:0 в матче 29 тура чемпионата Испании.

Барселона открыла счет на 29-й минуте, когда Дембеле навесил в штрафную, откуда Обамеянг головой переправил мяч в сетку. Прошло всего девять минут, как мадридцы снова проиграли верховую борьбу и Араухо удвоил преимущество каталонцев.

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На 47-й минуте Торрес сделал счет разгромным, а через четыре минуты Обамеянг оформил дубль, отправив в ворота Реала четвертый мяч.

Несмотря на поражение, Реал продолжает лидировать, а Барселона, одержав пятую победу подряд, поднялась на третье место.

Реал — Барселона 0:4
Голы: Обамеянг, 29, 51, Араухо, 38, Торрес, 47

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Реал выделил миллион евро для украинских беженцев.

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Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Примера

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