Реал готов бесплатно отдать футболиста, которого приобрел за 115 млн евро — СМИ 12 октября, 22:45 Азар не оправдал надежд руководства (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Руководство мадридского Реала планирует бесплатно отпустить нападающего Эдена Азара в другой клуб, сообщает El Nacional.

По информации источника, президента Реала Флорентино Переса не устраивает отношение Азара к работе и его физической форме.

Кроме того, уход Азара поможет Реалу разгрузить зарплатную ведомость, поскольку бельгиец является самым высокооплачиваемым игроком мадридского клуба, зарабатывая около 30 млн евро в год.

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Сообщается, что трансфер Азара может состояться уже в январе или по завершении сезона.

Азар перешел в Реал из Челси в 2019 году за 115 млн евро.

Накануне Азара отыграл 57 минут в матче Лиги чемпионов против Шахтера, который завершился вничью 1:1.