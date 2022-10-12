Реал готов бесплатно отдать футболиста, которого приобрел за 115 млн евро — СМИ

12 октября, 22:45
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Азар не оправдал надежд руководства (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Азар не оправдал надежд руководства (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Руководство мадридского Реала планирует бесплатно отпустить нападающего Эдена Азара в другой клуб, сообщает El Nacional.

По информации источника, президента Реала Флорентино Переса не устраивает отношение Азара к работе и его физической форме.

Кроме того, уход Азара поможет Реалу разгрузить зарплатную ведомость, поскольку бельгиец является самым высокооплачиваемым игроком мадридского клуба, зарабатывая около 30 млн евро в год.

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Сообщается, что трансфер Азара может состояться уже в январе или по завершении сезона.

Азар перешел в Реал из Челси в 2019 году за 115 млн евро.

Накануне Азара отыграл 57 минут в матче Лиги чемпионов против Шахтера, который завершился вничью 1:1.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Реал Мадрид Эден Азар

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