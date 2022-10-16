Реал с Луниным победил Барселону в Эль Класико и стал лидером чемпионата Испании — видео 16 октября, 19:20 Реал набрал 25 очков (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Мадридский Реал победил Барселону со счетом 3:1 в матче 9-го тура испанского Ла Лиги и стал лидером чемпионата.

Реал открыл счет на 12-й минуте, когда Бензема удачно сыграл на добивании после того, как тер Штеген парировал удар Винисиуса.

Мадридцы удвоили преимущество еще до перерыва — Вальверде поразил ворота мощным ударом издалека.

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На 83-й минуте Торрес отквитал один гол и восстановил интригу в матче, однако уже в компенсированное время Родриго ударом с пенальти поставил точку в матче.

За Реал весь матч отыграл украинский голкипер Андрей Лунин.

Реал набрал 25 очков и стал единоличным лидером чемпионата Испании, а Барселона с 22 баллами идет на втором месте.

Реал — Барселона 3:1

Голы: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 — Торрес, 83

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее Реал на последних минутах спасся от поражения Шахтеру в матче 4-го тура Лиги чемпионов.