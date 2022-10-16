Реал с Луниным победил Барселону в Эль Класико и стал лидером чемпионата Испании — видео
Реал набрал 25 очков (Фото:REUTERS/Juan Medina)
Мадридский Реал победил Барселону со счетом 3:1 в матче 9-го тура испанского Ла Лиги и стал лидером чемпионата.
Реал открыл счет на 12-й минуте, когда Бензема удачно сыграл на добивании после того, как тер Штеген парировал удар Винисиуса.
Мадридцы удвоили преимущество еще до перерыва — Вальверде поразил ворота мощным ударом издалека.
На 83-й минуте Торрес отквитал один гол и восстановил интригу в матче, однако уже в компенсированное время Родриго ударом с пенальти поставил точку в матче.
За Реал весь матч отыграл украинский голкипер Андрей Лунин.
Реал набрал 25 очков и стал единоличным лидером чемпионата Испании, а Барселона с 22 баллами идет на втором месте.
Реал — Барселона 3:1
Голы: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 — Торрес, 83
Турнирная таблица
Ранее Реал на последних минутах спасся от поражения Шахтеру в матче 4-го тура Лиги чемпионов.