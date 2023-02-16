Лунин отстоял на ноль. Реал одержал разгромную победу в чемпионате Испании и сократил отставание от Барселоны — видео

16 февраля, 00:15
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Реал отстает от Барселоны на восемь очков (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Реал отстает от Барселоны на восемь очков (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Реал Мадрид обыграл Эльче со счетом 4:0 в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Реал сделал весомую заявку на победу еще в первом тайме, когда сначала Асенсио, а затем Бензема дважды с пенальти сделали счет 3:0.

Во втором тайме точку в матче поставил Модрич, зафиксировав окончательный результат — 4:0.

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В составе мадридского клуба весь матч отыграл украинский голкипер Андрей Лунин, однако у него особой работы не было, поскольку Эльче не нанес ни одного удара в створ ворот.

Реал набрал 48 очков и сократил отставание от лидера Барселоны до восьми баллов.

Реал — Эльче 4:0
Голы: Асенсио, 8, Бензема, 31 пенальти), 45+1 пенальти), Модрич, 80

Ранее Реал с Луниным в основном составе победил в финале Аль-Хиляль со счетом 5:3 и стал клубным чемпионом мира.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Андрей Лунин

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