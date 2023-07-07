Астрономическая сумма: Реал согласовал контракт с Мбаппе, внеся невероятную клаусулу
Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)
Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский Реал.
Как сообщает сообщает журналист Cadena SER Пако Дельгадо, испанский клуб договорился с футболистом об условиях личного контракта.
По информации источника, Реал согласовал с Мбаппе 5-летний контракт с зарплатой в 50 миллионов евро в сезон. Отступные будут составлять 1 млрд евро.
Отмечается, что договоренность действительна как на это лето, так и на следующее, когда истечет срок действия контракта Мбаппе с ПСЖ.
Реал желает подписать 24-летнего футболиста в следующем году на правах свободного агента, ведь в нынешнее трансферное окно парижане захотят получить за игрока около 200 миллионов евро.
Ранее была названа дата, когда решится судьба Мбаппе в ПСЖ.