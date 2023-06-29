Бонус за лояльность: Реал готов заплатить невероятную сумму Мбаппе, если тот перейдет свободным агентом

29 июня, 10:00
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Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе может оказаться в Реале летом следующего года.

Как сообщает The Athletic, французский игрок не хочет покидать Париж сейчас, ведь в следующем сезоне он получит еще 70 млн евро бонусов за лояльность.

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По информации источника, Реал готов предложить Мбаппе аналогичные условия по зарплате, если он согласится перейти как свободный агент следующим летом.

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Информируется, что мадридский клуб также даст бонус Килиану в размере 130 млн евро за подписание.

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Действующее соглашение Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года. Сам футболист не хочет продлевать контракт.

Ранее сообщалось, что английский гранд готов заплатить за Мбаппе невероятную сумму.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) ФК Реал Мадрид

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