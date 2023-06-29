Бонус за лояльность: Реал готов заплатить невероятную сумму Мбаппе, если тот перейдет свободным агентом 29 июня, 10:00 Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе может оказаться в Реале летом следующего года.

Как сообщает The Athletic, французский игрок не хочет покидать Париж сейчас, ведь в следующем сезоне он получит еще 70 млн евро бонусов за лояльность.

По информации источника, Реал готов предложить Мбаппе аналогичные условия по зарплате, если он согласится перейти как свободный агент следующим летом.

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Информируется, что мадридский клуб также даст бонус Килиану в размере 130 млн евро за подписание.

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Действующее соглашение Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года. Сам футболист не хочет продлевать контракт.

Ранее сообщалось, что английский гранд готов заплатить за Мбаппе невероятную сумму.