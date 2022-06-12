Реал объявил об одном из самых дорогих трансферов в истории клуба 12 июня, 14:36 Цей матеріал також доступний українською Чуамени обошелся Реалу в 100 млн евро (Фото:ФК Монако)

Мадридский Реал объявил о подписании полузащитника сборной Франции и Монако Орельена Чуамени.

Об этом сообщает официальный сайт Реала.

Контракт 22-летнего футболиста рассчитан на шесть сезонов — до лета 2028 года.

Презентация Чуамени в мадридском клубе состоится 14 июня, перед которой он должен пройти соответствующий медосмотр.



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Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации Marca, за Чуамени Реал заплатил 80 млн и еще 20 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Таким образом, Чуамени стал одним из самых дорогих трансферов в истории Реала. Мадридский клуб платил больше только за трансферы Эдена Азара, Гарета Бейла и Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что подрастающая звезда мадридского Реала и молодежной сборной Франции Эдуардо Камавинга пришел в раздевалку украинских сверстников после отборочного матча на Евро-2023, чтобы выразить им поддержку и вручить подарки.

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