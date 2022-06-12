Реал объявил об уходе самого титулованного футболиста в истории клуба 12 июня, 18:26 Цей матеріал також доступний українською Марсело выиграл в составе Реала 25 трофеев (Фото:REUTERS/Vincent West)

Мадридский Реал объявил об уходе из клуба бразильского защитника Марсело.



Об этом сообщает официальный сайт Реала.

Завтра, 13 июня, состоится специальная пресс-конференция, посвященная уходу из клуба Марсело.

Марсело выступал за Реал с 2007 года и с тех пор сыграл за мадридский клуб в 546 матчах во всех турнирах и забил 38 мячей.

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В составе Реала 34-летний бразилец выиграл 25 трофеев и стал самым титулованным игроком в истории «сливочных».

На счету Марсело 6 титулов чемпиона Испании, два Кубка Испании, 5 Суперкубков Испании, 5 побед в Лиге чемпионов, 3 трофея Суперкубка УЕФА и четыре победы в клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Реал объявил о переходе французского полузащитника Орельена Чуамени, трансфер которого стал одним из самых дорогих в истории мадридского клуба.

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