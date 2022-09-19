РФ требует от УЕФА дисквалифицировать главного тренера украинской сборной из-за высказываний о войне — The Guardian 19 сентября, 12:36 Ранее Петраков призвал отстранить всех россиян от международных соревнований (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Российский футбольный союз (РФС) требует дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова из-за высказываний о войне, сообщает The Guardian.



Заявление от имени РФС было направлено в адрес Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Петракова обвиняют «в дискриминационных высказываниях по поводу россиян и несоблюдении политического нейтралитета».

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Ранее наставник сборной Украины призвал отстранить всех россиян от международных соревнований минимум на пять лет.

При этом главный тренер «сине-желтых» отметил, что пока он тренирует команду, никакой речи о возможном матче против россиян не может быть.

65-летний специалист подчеркнул, что в РФ сделали все, чтобы между двумя народами больше не было никаких отношений.



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