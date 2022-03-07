«Е*ашь москалей!». Тренер украинского футбольного клуба защищает Чернигов от оккупантов — фото

7 марта, 18:23
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Оккупанты обстреляли жилые кварталы Чернигова (Фото:State Emergency Services Of Ukraine/via REUTERS)

Оккупанты обстреляли жилые кварталы Чернигова (Фото:State Emergency Services Of Ukraine/via REUTERS)

Тренер юношеской команды черниговской Десны Александр Зуб взял в руки оружие и защищает Украину от нападения российских оккупантов.

Пресс-служба Десны опубликовала фото тренера, где он с автоматом готов защищать свою землю от захватчиков.

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«С первых дней войны Александр Сергеевич защищает наш родной город Герой Чернигов! Будь как Сергеевич — е*ашь москалей! Слава Украине!» — говорится в подписи под фото.

Ранее сообщалось, что после обстрелов российскими оккупантами Чернигова пострадал стадион имени Юрия Гагарина.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Десна Чернигов Война в Украине

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