«Е*ашь москалей!». Тренер украинского футбольного клуба защищает Чернигов от оккупантов — фото 7 марта, 18:23 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли жилые кварталы Чернигова (Фото:State Emergency Services Of Ukraine/via REUTERS)

Тренер юношеской команды черниговской Десны Александр Зуб взял в руки оружие и защищает Украину от нападения российских оккупантов.

Пресс-служба Десны опубликовала фото тренера, где он с автоматом готов защищать свою землю от захватчиков.



«С первых дней войны Александр Сергеевич защищает наш родной город Герой Чернигов! Будь как Сергеевич — е*ашь москалей! Слава Украине!» — говорится в подписи под фото.



Ранее сообщалось, что после обстрелов российскими оккупантами Чернигова пострадал стадион имени Юрия Гагарина.

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