Звезда сборной Украины может перейти в топ-клуб Италии за 25 млн евро — СМИ
Малиновский может покинуть Аталанту уже в январе (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может перейти из Аталанты в Интер, сообщает Calcio Polis.
По информации источника, Интер может сделать предложение Аталанте по трансферу Малиновского уже в январе 2023 года.
Переход украинца может обойтись Интеру в 25 млн евро, но, вероятно, клуб попытается сбить цену на игрока.
Кроме этого, Интер может включить в соглашение одного из своих игроков, однако Аталанта не склонна соглашаться на такой вариант.
По информации источника, Аталанта готова продать Малиновского и намерена получить за трансфер украинца 30−35 млн евро плюс бонусы, тогда как еще недавно якобы была не против расстаться с украинцем за 18−20 млн евро.