Звезда сборной Украины может перейти в топ-клуб Италии за 25 млн евро — СМИ

16 октября, 22:36
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Малиновский может покинуть Аталанту уже в январе (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Малиновский может покинуть Аталанту уже в январе (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может перейти из Аталанты в Интер, сообщает Calcio Polis.

По информации источника, Интер может сделать предложение Аталанте по трансферу Малиновского уже в январе 2023 года.

Переход украинца может обойтись Интеру в 25 млн евро, но, вероятно, клуб попытается сбить цену на игрока.

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Кроме этого, Интер может включить в соглашение одного из своих игроков, однако Аталанта не склонна соглашаться на такой вариант.

По информации источника, Аталанта готова продать Малиновского и намерена получить за трансфер украинца 30−35 млн евро плюс бонусы, тогда как еще недавно якобы была не против расстаться с украинцем за 18−20 млн евро.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Сборная Украины ФК Интер Серия А Руслан Малиновский Аталанта

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