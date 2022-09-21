«Ну он и п*дло, ц*ган с**ый». Легенда Динамо жестко высказался о премьер-министре Венгрии из-за поддержки России 21 сентября, 19:14 Сабо (на фото) заявил, что Орбан — страшно продажный (Фото:ФК Динамо)

Легенда киевского Динамо Йожеф Сабо жестко высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане из-за его поддержки России.



Слова известного в прошлом футболиста и тренера приводит Fanday.

Так, Сабо назвал россиян ненормальными, напомнив об их преступлениях в Буче и Изюме. Он отметил, что не понимает, как такое можно сделать.

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«Этот венгр еще, пид***с. Орбан. Я в первом месяце войны дал интервью против Орбана, когда он сказал, что зверства в Буче — это инсценировка. Ну он и п*дло, ц*ган с**ный. У него, наверное, короткий язык, что он так лижет жопу Путину. Дай бог, чтобы Венгрию из Евросоюза исключили.

Они до сих пор поддерживают политику России, говорят, что если русские захотят, то за два дня нас захватят. Кто вы такие, чтобы это говорить? Весь мир за Украину, потому что видят, что Россия несправедлива", — сказал Сабо.

Также бывший футболист и тренер заявил, что Орбан — страшно продажный. По словам легенды Динамо, премьер-министр Венгрии был уверен в скорой победе России над Украиной.

Ранее Сабо раскритиковал россиян за бездействие после вторжения РФ в Украину.

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