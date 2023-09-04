Легенда Реала спустя 18 лет возвращается в клуб, где начинал карьеру 4 сентября, 15:25 Серхио Рамос возвращается в родной клуб (Фото:Серхио Рамос via Instagram)

Испанский экс-защитник мадридского Реала Серхио Рамос станет игроком Севильи.

Об этом сообщает журналист Марио Михенс, который опубликовал в Twitter видео с прибытием Рамоса в аэропорт Севильи.

«Приехать сюда было долгом перед моим отцом, дедом и Пуэртой», — цитирует журналист слова Рамоса.

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Антонио Пуэрта — бывший игрок Севильи, который он умер в 2007 году, в результате сердечного приступа во время игры чемпионата Испании против Хетафе.

Рамос выступал за Севилью до 2005 года, когда перешел в Реал.

Последним клубом Рамоса был ПСЖ, который он покинул в конце прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что ПСЖ покинули Неймар и Лионель Месси, который перешли в Аль-Хиляль и Интер Майами соответственно.