Будет играть с украинцем. Американский клуб официально представил Месси — видео

15 июля, 21:34
Поделиться:
Лионель Месси (Фото:ФК Интер Майами)

Лионель Месси (Фото:ФК Интер Майами)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси будет играть в Интер Майами из МЛС.

Американский клуб официально объявил о переходе 36-летнего футболиста. Месси будет играть под 10-м номером.

Нападающий перебрался в Интер Майами на правах свободного агента.

Видео дня

Читайте также:
«Это не влияет на финансовый фейр-плей». Барселона продолжает выплачивать зарплату Лионелю Месси

«Да, ребята. Увидимся в Майами», — сказал Лионель.

Напомним, последние два сезона Месси провел в ПСЖ. Вместе с клубом он выиграл три трофея — дважды чемпионат Франции, а также Суперкубок страны.

Читайте также:
«Мы провели замечательные два года вместе». Президент ПСЖ уверен, что Месси был счастлив в парижском клубе

В прошедшем сезоне Лео провел 41 матч за французский клуб, в которых забил 21 гол и выполнил 20 результативных передач.

Ранее стал известен виновник срыва перехода аргентинца в Барселону.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Интер Майами

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X