Будет играть с украинцем. Американский клуб официально представил Месси — видео 15 июля, 21:34 Лионель Месси (Фото:ФК Интер Майами)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси будет играть в Интер Майами из МЛС.

Американский клуб официально объявил о переходе 36-летнего футболиста. Месси будет играть под 10-м номером.



Нападающий перебрался в Интер Майами на правах свободного агента.

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«Да, ребята. Увидимся в Майами», — сказал Лионель.

Напомним, последние два сезона Месси провел в ПСЖ. Вместе с клубом он выиграл три трофея — дважды чемпионат Франции, а также Суперкубок страны.

В прошедшем сезоне Лео провел 41 матч за французский клуб, в которых забил 21 гол и выполнил 20 результативных передач.

Ранее стал известен виновник срыва перехода аргентинца в Барселону.