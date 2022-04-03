Шахтер вслед за Динамо получил разрешение на выезд из Украины — СМИ

3 апреля, 14:32
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Шахтер планирует сыграть несколько благотворительных матчей (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер планирует сыграть несколько благотворительных матчей (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер получил разрешение на выезд футболистов из Украины, сообщает Трибуна со ссылкой на источники в клубе.

В какой стране Шахтер будет проводить тренировки и когда именно планируется выезд пока неизвестно.

Сообщается, что донецкий клуб намерен провести благотворительные матчи с европейскими клубами и командами из США.

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На днях Украину в полном составе покинуло киевское Динамо, переехав в Румынию.

Ранее сообщалось, что директор по футболу Шахтера и бывший капитан команды Дарио Срна помог организовать выезд в родную Хорватию 100 украинских детей из академии донецкого клуба.

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Теги:   ФК Шахтер

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