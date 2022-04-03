Шахтер вслед за Динамо получил разрешение на выезд из Украины — СМИ
Шахтер планирует сыграть несколько благотворительных матчей (Фото:ФК Шахтер)
Донецкий Шахтер получил разрешение на выезд футболистов из Украины, сообщает Трибуна со ссылкой на источники в клубе.
В какой стране Шахтер будет проводить тренировки и когда именно планируется выезд пока неизвестно.
Сообщается, что донецкий клуб намерен провести благотворительные матчи с европейскими клубами и командами из США.
На днях Украину в полном составе покинуло киевское Динамо, переехав в Румынию.
Ранее сообщалось, что директор по футболу Шахтера и бывший капитан команды Дарио Срна помог организовать выезд в родную Хорватию 100 украинских детей из академии донецкого клуба.
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