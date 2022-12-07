Шахтер с помощью известных клубов за неделю собрал для Украины 100 генераторов 7 декабря, 18:04 К инициативе Шахтера присоединились многие известные клубы (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер инициировал проект European Football Powers Up Ukraine, цель которого — собрать как можно больше генераторов для жителей Украины.

Благодаря гуманитарной инициативе в течение первой недели было собрано уже 100 генераторов, сообщил Шахтер в Instagram.

К участию в проекте Шахтер уже привлек такие известные футбольные клубы как польская Легия, немецкий Вердер, португальская Бенфика, испанский Реал, нидерландский Фейенорд, и шотландские Селтик и Рейнджерс.

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Также к помощи украинцам присоединились экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека и бывший форвард донецкого клуба Жуниор Мораес.

«Первая партия генераторов прибудет в Украину уже на следующей неделе. Полученные устройства будут использованы для поддержки работы Shelter Centre на Арене Львов, а также организации пунктов поддержки украинцев по всей стране.

Сбор продолжается! Призываем футбольные клубы приобщиться к помощи украинцам", - говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что в частности Реал передаст Украине 20 генераторов.