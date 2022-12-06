«Вы — стальные и несокрушимые». Шевченко поздравил защитников Украины с Днем ВСУ — видео 6 декабря, 17:57 Шевченко назвал ВСУ символом непокорности (Фото:Андрей Шевченко via Facebook)

Легенда мирового футбола украинец Андрей Шевченко поздравил защитников родной страны с Днем ВСУ.



Видео со словами благодарности в адрес военных бывший форвард, а ныне тренер опубликовал в Instagram.

В ролике Андрей сказал: «Наши дорогие воины, и мужчины, и женщины, вы — стальные и несокрушимые. Мы гордимся каждым из вас. От всего сердца поздравляю вас с Днем Вооруженных сил Украины.

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Вы стали символом непокорности. Низкий поклон вам за вашу волю к победе Украины. Берегите себя. Светлая память каждому, кто положил голову за свою Родину. Слава Украине, слава ВСУ".

Ранее Шевченко пожертвовал значительную сумму в поддержку семей погибших на войне ультрас.

Также Андрей рассказал о войне в Украине на церемонии вручения Золотого мяча.