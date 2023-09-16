Дежавю финала Лиги чемпионов-2003. Шевченко забил издевательский гол Буффону в благотворительном матче — видео 16 сентября, 11:18 Шевченко забил Буффону «паненкой» (Фото:Calciomercato)

Украинская легенда футбола Андрей Шевченко принял участие в благотворительном матче в Любляне.

Матч был организован по инициативе президента УЕФА Александера Чеферина с целью сбора средств для Словении, пострадавшей от наводнения.

Кроме Шевченко в поединке сыграли такие звезды мирового футбола как Луиш Фигу, Паоло Мальдини, Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Буффон, Хавьер Дзанетти, Кларенс Зеедорф и другие.

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Шевченко и Буффон играли за разные команды, а на 21-й минуте украинец забил итальянскому голкиперу пенальти, выполнив удар «паненкой». После гола легенды футбола тепло обнялись.

Гол Шевченко напомнил болельщикам финал Лиги чемпионов 2003 года Милан — Ювентус, когда Шевченко в серии пенальти забил победный гол в ворота Буффона, который защищал цвета туринского клуба

После гола Шевченко счет сравнял Ибрагимович. В итоге матч завершился вничью 1:1.

В начале августа этого года 45-летний Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры.