Сборная Украины потеряла еще одного основного игрока перед решающим матчем в Лиге наций 25 сентября, 18:40 Сергей Сидорчук пропустит игру из-за перебора желтых карт (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Полузащитник Сергей Сидорчук не поможет сборной Украины в матче 6-го, завершающего тура Лиги наций против Шотландии.

Сидорчук пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Украинец получил предупреждение в двух предыдущих матчах – против Шотландии и Армении.

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Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в 21:45.

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В поединке определится обладатель путевки в дивизион А. Украину для попадания в элитную лигу устроит только победа, тогда как Шотландии будет достаточно и ничьей.

Ранее сообщалось, что сборная Украины не сможет рассчитывать на защитников Александра Зинченко и Эдуарда Соболя, у которых травмы, и на полузащитника Николая Шапаренко, который из-за разрыва крестообразных связок выбыл на полгода.



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