Создан единый телепул. Стало известно, кто будет транслировать матчи украинской Премьер-лиги

15 августа, 12:11
Новый сезон УПЛ стартует 23 августа (Фото:ФК Шахтер)

Новый сезон УПЛ стартует 23 августа (Фото:ФК Шахтер)

Украинская Премьер-лига сообщила о создании единого телепула, а официальным транслятором стала международная телекомпания Setanta Sports.

За соответствующее решение проголосовало большинство участников УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

Контракт с Setanta Sports рассчитан на 3 сезона, а сумма сделки составила $16,2 млн.

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Матчи чемпионата Украины по футболу в премиум качества будут доступны для зрителей на 3-х площадках:

  • Линейные каналы Setanta Sports (минимум 4 матча каждого тура в прямом эфире + остальное в записи)
  • ОТТ платформа Setanta Sports се матчи в прямом эфире)
  • Youtube канал Setanta Sports (2 матча в прямом эфире + все матчи в записи)

Ранее сообщалось, что новый сезон украинской Премьер-лиги стартует 23 августа.

Редактор: Олег Телюк

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