Создан единый телепул. Стало известно, кто будет транслировать матчи украинской Премьер-лиги
Новый сезон УПЛ стартует 23 августа (Фото:ФК Шахтер)
Украинская Премьер-лига сообщила о создании единого телепула, а официальным транслятором стала международная телекомпания Setanta Sports.
За соответствующее решение проголосовало большинство участников УПЛ, сообщает официальный сайт организации.
Контракт с Setanta Sports рассчитан на 3 сезона, а сумма сделки составила $16,2 млн.
Матчи чемпионата Украины по футболу в премиум качества будут доступны для зрителей на 3-х площадках:
- Линейные каналы Setanta Sports (минимум 4 матча каждого тура в прямом эфире + остальное в записи)
- ОТТ платформа Setanta Sports (все матчи в прямом эфире)
- Youtube канал Setanta Sports (2 матча в прямом эфире + все матчи в записи)
Ранее сообщалось, что новый сезон украинской Премьер-лиги стартует 23 августа.
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