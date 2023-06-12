Клуб украинца вылетел из высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу — видео 12 июня, 10:19 Верона выбила Специю в Серию Б (Фото:ФК Верона)

Специя, за которую выступает украинец Виктор Коваленко, проиграла Вероне со счетом 1:3 в матче плей-офф за место в Серии А и понизилась в классе.

Все голы команды забили в первом тайме. На гол Фараони Специя ответила точным ударом Ампаду, однако Верона еще до перерыва отправила в ворота соперника два мяча — дублем отметился Нгонж.

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Во втором тайме Нзола мог вернуть интригу в матче, но не реализовал пенальти.

Коваленко появился на поле на 65-й минуте, но изменить ситуацию на поле не сумел.

Следует отметить, что в течение сезона обе команды набрали по 31 баллу, что стало причиной проведения матча за выживание.

Специя — Верона 1:3

Голы: Ампаду, 15 — Фараони, 5, Нгонж, 26, 38

Нереализованный пенальти: Нзола, 70 (Специя)

Ранее сообщалось, что итальянский Интер уступил английскому Манчестер Сити (0:1) в финале Лиги чемпионов.