«Иногда хочу плакать». Капитан Шахтера рассказал об эмоциях во время прослушивания гимна Украины 6 мая, 23:00 Цей матеріал також доступний українською Тарас Степаненко уже тренируется со сборной Украины в Словении (Фото:УАФ)

Полузащитник сборной Украины и Донецкого Шахтера Тараса Степаненко рассказал о своих ощущениях перед матчами, когда звучит национальный гимн.

Степаненко признался, что прослушивание гимна Украины является для него эмоциональным моментом и заверил фанатов, что национальная команда сделает все возможное, чтобы обыграть Шотландию в плей-офф отбора на ЧМ-2022, сообщает YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

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«Иногда, когда слушаю гимн Украины в таких матчах, я хочу плакать. Это очень эмоциональная часть игры. На этом стадионе (Хэмпден Парк) мы играли со Швецией. Это был исторический матч для Украины. Мы прошли в четвертьфинал Евро. Футбол непредсказуем, но мы сделаем все возможное», – сказал Степаненко.

Полуфинал плей-офф между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня в Глазго.

Победитель матча сыграет в финале плей-офф на выезде против сборной Уэльса 5 июня.

Сообщалось, что 11 мая сборная Украины сыграет товарищеский матч с менхенгладбахской Боруссией.



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