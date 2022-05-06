«Иногда хочу плакать». Капитан Шахтера рассказал об эмоциях во время прослушивания гимна Украины

6 мая, 23:00
Цей матеріал також доступний українською
Тарас Степаненко уже тренируется со сборной Украины в Словении (Фото:УАФ)

Тарас Степаненко уже тренируется со сборной Украины в Словении (Фото:УАФ)

Полузащитник сборной Украины и Донецкого Шахтера Тараса Степаненко рассказал о своих ощущениях перед матчами, когда звучит национальный гимн.

Степаненко признался, что прослушивание гимна Украины является для него эмоциональным моментом и заверил фанатов, что национальная команда сделает все возможное, чтобы обыграть Шотландию в плей-офф отбора на ЧМ-2022, сообщает YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

Видео дня

«Иногда, когда слушаю гимн Украины в таких матчах, я хочу плакать. Это очень эмоциональная часть игры. На этом стадионе (Хэмпден Парк) мы играли со Швецией. Это был исторический матч для Украины. Мы прошли в четвертьфинал Евро. Футбол непредсказуем, но мы сделаем все возможное», – сказал Степаненко.

Читайте также:
Сборная Украины может сыграть товарищеский матч с самой слабой сборной мира — СМИ

Полуфинал плей-офф между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня в Глазго.

Победитель матча сыграет в финале плей-офф на выезде против сборной Уэльса 5 июня.

Сообщалось, что 11 мая сборная Украины сыграет товарищеский матч с менхенгладбахской Боруссией.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол ФК Шахтер Сборная Украины Гимн Украины Тарас Степаненко

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X