Сборная Украины может сыграть товарищеский матч с самой слабой сборной мира — СМИ 6 мая, 15:08 Цей матеріал також доступний українською Сборная Украины проводит тренировочные сборы в Словении (Фото:УАФ)

Сборная Украины может провести товарищеский матч против национальной команды Сан-Марино, которая занимает в рейтинге ФИФА последнее, 211-е место, сообщает ТаТоТакое.

Сообщается, что с предложением сыграть товарищеский из Сан-Марино в Украинскую ассоциацию футбола обратился менеджер, которого УЕФА назначил помогать украинской команде с поиском спарринг-партнеров.

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Пока что официально известно лишь об одном сопернике Украины в рамках подготовки к плей-офф отбора на чемпионат мира. 11 мая «сине-желтые» сыграют с менхенгладбахской Боруссией.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что кроме матча с Боруссией Украина планирует провести еще три или четыре спарринга до официального матча с Шотландией.

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