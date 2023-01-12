Реал после победы в серии пенальти вышел в финал Суперкубка Испании — видео 12 января, 10:10 Реал ждет соперника в финале (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

Мадридский Реал в серии пенальти победил Валенсию и вышел в финал Суперкубка Испании.

Реал открыл счет на 39-й минуте благодаря Бензема, реализовавшему пенальти. Валенсия отыгралась в дебюте второго тайма, когда Лино с близкого расстояния расстрелял ворота мадридцев.

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После этого команды не сумели забить ни в основное, ни в дополнительное время, так что дело дошло до серии пенальти, где Реал обыграл Валенсию.

В финале Реал сыграет против победителя матча Бетис — Барселона, который состоится сегодня, 12 января.

Реал — Валенсия 1:1 (4:3 — по пен)

Голы: Бензема, 39 (пен) — Лино, 46



Ранее сообщалось, что Реал проиграл Вильярреалу (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Испании.