Младший Шева. Сын Андрея Шевченко забил эффектный гол — фото
Кристиан Шевченко празднует гол (Фото:instagram.com/kristianms7)
Кристиан Шевченко показал в соцсетях, как отличился в матче за Уотфорд.
В декабре прошлого года была информация, что сын Андрея Шевченко перешел из академии Челси в Тоттенхэм. Однако сейчас Кристиан играет за другой британский клуб — Уотфорд.
16-летний Шевченко-младший поделился в соцсетях яркими фотографиями. На них футболист забивает красивый гол после удара головой, а потом празднует этот успех.
Увы, что это был за матч, когда он прошел и с каким счетом завершился, узнать не удалось. Вероятно, Кристиан играет за юношескую команду Уотфорда U-16, о которой нет никакой информации на официальном сайте клуба. Также молчат соцсети академии Уотфорда.
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