Младший Шева. Сын Андрея Шевченко забил эффектный гол — фото 16 мая, 09:39 Кристиан Шевченко празднует гол (Фото:instagram.com/kristianms7)

Кристиан Шевченко показал в соцсетях, как отличился в матче за Уотфорд.



В декабре прошлого года была информация, что сын Андрея Шевченко перешел из академии Челси в Тоттенхэм. Однако сейчас Кристиан играет за другой британский клуб — Уотфорд.

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16-летний Шевченко-младший поделился в соцсетях яркими фотографиями. На них футболист забивает красивый гол после удара головой, а потом празднует этот успех.

Фото: instagram.com/kristianms7

Фото: instagram.com/kristianms7

Увы, что это был за матч, когда он прошел и с каким счетом завершился, узнать не удалось. Вероятно, Кристиан играет за юношескую команду Уотфорда U-16, о которой нет никакой информации на официальном сайте клуба. Также молчат соцсети академии Уотфорда.

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