Сын Шевченко ушел из Челси и перешел в другой топ-клуб Лондона — журналист

27 декабря, 13:20
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Андрей и Кристиан Шевченко (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Андрей и Кристиан Шевченко (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Сын украинской легенды мирового футбола Андрея Шевченко Кристиан покинул лондонский Челси, сообщил журналист Игорь Цыганик в программе Цыганик Live.

Теперь 16-летний игрок будет выступать за другую команду из столицы Великобритании — Тоттенхэм.

В академии «шпор» Кристиан будет играть за команду, которую тренирует бывший полузащитник донецкого Металлурга Яя Туре.

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Сам Андрей Шевченко также выступал за Челси. Всего за лондонский клуб он сыграл 77 матчей и забил 22 мяча.

В составе Челси обладатель Золотого мяча 2004 года становился чемпионом Англии.

Сообщалось, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол ФК Челси Трансферы Андрей Шевченко Английская Премьер-лига Тоттенхэм Чемпионат Англии

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