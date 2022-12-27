Сын Шевченко ушел из Челси и перешел в другой топ-клуб Лондона — журналист
Андрей и Кристиан Шевченко (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)
Сын украинской легенды мирового футбола Андрея Шевченко Кристиан покинул лондонский Челси, сообщил журналист Игорь Цыганик в программе Цыганик Live.
Теперь 16-летний игрок будет выступать за другую команду из столицы Великобритании — Тоттенхэм.
В академии «шпор» Кристиан будет играть за команду, которую тренирует бывший полузащитник донецкого Металлурга Яя Туре.
Сам Андрей Шевченко также выступал за Челси. Всего за лондонский клуб он сыграл 77 матчей и забил 22 мяча.
В составе Челси обладатель Золотого мяча 2004 года становился чемпионом Англии.
Сообщалось, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.