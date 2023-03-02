Стопами отца. Сын легендарного футболиста стал игроком Барселоны

2 марта, 16:43
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Жоау Мендес будет выступать за молодежку Барселоны (Фото:ФК Барселона)

Жоау Мендес будет выступать за молодежку Барселоны (Фото:ФК Барселона)

Барселона объявила о подписании Жоау Мендеса, сына легенды каталонского клуба Роналдиньо.

Об этом сообщает пресс-служба Барселоны.

Каталонский клуб представил 18-летнего новичка в качестве игрока молодежного состава команды.

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Предыдущим клубом Жоау Мендеса был бразильский Крузейро.

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Отец Жоау Мендеса Роналдиньо выступал за Барселону в 2003-2008 годах и сыграл 207 официальных матчей, в которых забил 94 гола и отдал 70 результативных передач.

В 2005 году Роналдиньо стал обладателем Золотого мяча, который в тот момент вручался лучшему футболисту Европы.

Ранее главный тренер Барселоны Хави не исключил, что в клуб может вернуться Лионель Месси.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона Трансферы Роналдиньо

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