Стопами отца. Сын легендарного футболиста стал игроком Барселоны 2 марта, 16:43 Жоау Мендес будет выступать за молодежку Барселоны (Фото:ФК Барселона)

Барселона объявила о подписании Жоау Мендеса, сына легенды каталонского клуба Роналдиньо.

Об этом сообщает пресс-служба Барселоны.

Каталонский клуб представил 18-летнего новичка в качестве игрока молодежного состава команды.

Предыдущим клубом Жоау Мендеса был бразильский Крузейро.

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Отец Жоау Мендеса Роналдиньо выступал за Барселону в 2003-2008 годах и сыграл 207 официальных матчей, в которых забил 94 гола и отдал 70 результативных передач.

В 2005 году Роналдиньо стал обладателем Золотого мяча, который в тот момент вручался лучшему футболисту Европы.

Ранее главный тренер Барселоны Хави не исключил, что в клуб может вернуться Лионель Месси.