Стопами отца. Сын легендарного футболиста стал игроком Барселоны
Жоау Мендес будет выступать за молодежку Барселоны (Фото:ФК Барселона)
Барселона объявила о подписании Жоау Мендеса, сына легенды каталонского клуба Роналдиньо.
Об этом сообщает пресс-служба Барселоны.
Каталонский клуб представил 18-летнего новичка в качестве игрока молодежного состава команды.
Предыдущим клубом Жоау Мендеса был бразильский Крузейро.
Отец Жоау Мендеса Роналдиньо выступал за Барселону в 2003-2008 годах и сыграл 207 официальных матчей, в которых забил 94 гола и отдал 70 результативных передач.
В 2005 году Роналдиньо стал обладателем Золотого мяча, который в тот момент вручался лучшему футболисту Европы.
Ранее главный тренер Барселоны Хави не исключил, что в клуб может вернуться Лионель Месси.