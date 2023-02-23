«Здесь его дом». Главный тренер Барселоны прокомментировал возможное возвращение Месси 23 февраля, 17:27 Хави и Месси выступали в одной команде (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Главный тренер Барселоны Хави высказался о возможном возвращении нападающего ПСЖ Лионеля Месси в каталонский клуб.

По словам Хави, он поддерживает связь с Месси и не прочь видеть его снова в Барселоне, однако многое зависит от самого Лионеля и потребностей каталонского клуба, Diario Sport.

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«Месси – лучший игрок в мире и в истории. Всегда сможет вписаться в команду. Мне нечего добавить.

Я уже говорил, что здесь его дом, что дверь перед ним всегда открыта. Больше мне нечего сказать.

Очевидно, что дом Месси здесь. Никаких сомнений в этом", — сказал Хави.

Месси стал игроком ПСЖ 10 августа 2021 года.

Сообщалось, что Месси может вернуться в Барселону летом 2023 года.



Также была информация, что по завершении контракта с парижским клубом аргентинец может продолжить карьеру в команде МЛС Интер Майами.