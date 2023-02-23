«Здесь его дом». Главный тренер Барселоны прокомментировал возможное возвращение Месси
Хави и Месси выступали в одной команде (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Главный тренер Барселоны Хави высказался о возможном возвращении нападающего ПСЖ Лионеля Месси в каталонский клуб.
По словам Хави, он поддерживает связь с Месси и не прочь видеть его снова в Барселоне, однако многое зависит от самого Лионеля и потребностей каталонского клуба, Diario Sport.
«Месси – лучший игрок в мире и в истории. Всегда сможет вписаться в команду. Мне нечего добавить.
Я уже говорил, что здесь его дом, что дверь перед ним всегда открыта. Больше мне нечего сказать.
Очевидно, что дом Месси здесь. Никаких сомнений в этом", — сказал Хави.
Месси стал игроком ПСЖ 10 августа 2021 года.
Сообщалось, что Месси может вернуться в Барселону летом 2023 года.
Также была информация, что по завершении контракта с парижским клубом аргентинец может продолжить карьеру в команде МЛС Интер Майами.