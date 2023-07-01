Полный комплект Украины: таблица медалей Европейских игр на 1 июля 1 июля, 22:41 Сборная Украины по пляжному футболу (Фото:НОК Украины)

В Польше продолжаются крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.



В субботу, 1 июля, украинская команда на Европейских играх собрала полный комплект наград — золото, серебро и бронзу.

Чемпионом Европейских игр стал боксер Александр Хижняк, который в финале весовой категории до 80 кг победил техническим нокаутом хорвата Габриэля Веочича.

Видео дня

Серебро завоевала женская сборная Украины по пляжному футболу. В финальном поединке украинки проиграли в серии пенальти Испании — 2:2 (3:5).

А бронзовую награду выиграл Артем Мельник в кикбоксинге WAKO.

В общекомандном зачете сборная Украины осталась на третьем месте. Лидирует по-прежнему Италия.

Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд:

Фото: european-games.org

Европейский игры завершатся в воскресенье, 2 июля.

Ранее мы писали, что на Европейских играх попал в серьезное ДТП президент Федерации каноэ Украины.