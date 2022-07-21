Шахтер оформил второй трансфер после прихода нового наставника
Андрей Тотовицкий — воспитанник Шахтера (Фото:ФК Шахтер)
Донецкий Шахтер объявил о подписании полузащитника Колоса Андрея Тотовицкого.
Тотовицкий заключил соглашение с Шахтером до 30 июня 2025 года, сообщает официальный сайт «горняков».
Тотовицкий - воспитанник Шахтера, а свой дебютный матч за донецкую команду он сыграл в августе 2016 года
Также футболист играл за Мариуполь, Зорю, бельгийский Кортрейк, Десну, а в январе 2022 года полузащитник перешел в Колосс, однако в официальных поединках за команду так и не сыграл, поскольку весенняя часть чемпионата Украины не стартовала из-за войны.
Это уже второй трансфер Шахтера после прихода в команду нового наставника Игоря Йовичевича.
Ранее клуб объявил о подписании хорватского полузащитника Динамо Загреб Невена Джурасека, который в прошлом сезоне выступал в аренде за Днепр-1.
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