Шахтер оформил второй трансфер после прихода нового наставника 21 июля, 16:13 Андрей Тотовицкий — воспитанник Шахтера (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер объявил о подписании полузащитника Колоса Андрея Тотовицкого.

Тотовицкий заключил соглашение с Шахтером до 30 июня 2025 года, сообщает официальный сайт «горняков».

Тотовицкий - воспитанник Шахтера, а свой дебютный матч за донецкую команду он сыграл в августе 2016 года

Видео дня

Также футболист играл за Мариуполь, Зорю, бельгийский Кортрейк, Десну, а в январе 2022 года полузащитник перешел в Колосс, однако в официальных поединках за команду так и не сыграл, поскольку весенняя часть чемпионата Украины не стартовала из-за войны.



Это уже второй трансфер Шахтера после прихода в команду нового наставника Игоря Йовичевича.

Ранее клуб объявил о подписании хорватского полузащитника Динамо Загреб Невена Джурасека, который в прошлом сезоне выступал в аренде за Днепр-1.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.