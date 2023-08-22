Перед матчем с Динамо. Трансфер четырехкратного победителя Лиги чемпионов в Бешикташ сорвался 22 августа, 10:20 Серхио Рамос сейчас находится без клуба (Фото:Серхио Рамос via Instagram)

Бешикташ, который сыграет с киевским Динамо за путевку в групповой раунд Лиги конференций, подтвердил, что намеревался приобрести звездного испанского экс-защитника Реала и ПСЖ Серхио Рамоса, однако переговоры не увенчались успехом.

Соответствующее заявление Бешикташ опубликовал в официальном аккаунте в Twitter.

Также клуб сообщил, что интересовался бразильским полузащитником Андерсоном Талиской, однако этот трансфер также не состоится из-за разногласий в финансовых вопросах.

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«Были переговоры как с Андерсоном Талиской и его клубом, так и с Серхио Рамосом. Переговоры велись с учетом интересов нашего клуба и были прекращены из-за разногласий в финансовых вопросах», — говорится в заявлении Бешикташа.

В четверг, 24 августа, Динамо сыграет против Бешикташа первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Следует отметить, что до перехода в ПСЖ в составе Реала Рамос выиграл четыре Лиги чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018).

В конце прошлого сезона Рамос покинул ПСЖ и сейчас остается без клуба.