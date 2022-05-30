Звезда Ливерпуля договорился о переходе в Баварию — журналист
Садио Мане выступает за Ливерпуль с 2016 года (Фото:REUTERS/Molly Darlington)
Вингер Ливерпуля Садио Мане близок к переходу в мюнхенскую Баварию, сообщает журналист Николо Скира.
По информации журналиста, Мане уже договорился об условиях контракта с немецким клубом.
Ожидается, что сенегальский футболист подпишет с Баварией контракт на три года.
Бавария готова заплатить за Мане 30 млн евро плюс бонусы.
Контракт сенегальца с Ливерпулем истекает 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль уступил Реалу со счетом 0:1 в финале Лиги чемпионов.
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