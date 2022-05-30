Звезда Ливерпуля договорился о переходе в Баварию — журналист

30 мая, 15:08
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Садио Мане выступает за Ливерпуль с 2016 года (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Садио Мане выступает за Ливерпуль с 2016 года (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Вингер Ливерпуля Садио Мане близок к переходу в мюнхенскую Баварию, сообщает журналист Николо Скира.

По информации журналиста, Мане уже договорился об условиях контракта с немецким клубом.

Ожидается, что сенегальский футболист подпишет с Баварией контракт на три года.

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Бавария готова заплатить за Мане 30 млн евро плюс бонусы.

https://twitter.com/NicoSchira/status/1530984701569138691

Контракт сенегальца с Ливерпулем истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль уступил Реалу со счетом 0:1 в финале Лиги чемпионов.

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Ливерпуль Бавария (Мюнхен) Садио Мане

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