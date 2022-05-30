Звезда Ливерпуля договорился о переходе в Баварию — журналист 30 мая, 15:08 Цей матеріал також доступний українською Садио Мане выступает за Ливерпуль с 2016 года (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Вингер Ливерпуля Садио Мане близок к переходу в мюнхенскую Баварию, сообщает журналист Николо Скира.

По информации журналиста, Мане уже договорился об условиях контракта с немецким клубом.

Ожидается, что сенегальский футболист подпишет с Баварией контракт на три года.

Видео дня

Читайте также: Левандовски решил покинуть Баварию

Бавария готова заплатить за Мане 30 млн евро плюс бонусы.

Контракт сенегальца с Ливерпулем истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль уступил Реалу со счетом 0:1 в финале Лиги чемпионов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.