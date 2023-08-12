Чемпион мира перешел из Барселоны в ПСЖ
Дембеле подписал контракт на пять лет (Фото:ФК ПСЖ)
ПСЖ объявил о подписании вингера Барселоны и сборной Франции Усмана Дембеле.
Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.
Дембеле подписал с ПСЖ контракт на пять сезонов. Игрок будет выступать в парижском клубе под 23 номером.
По информации СМИ, ПСЖ заплатит за Дембеле 50 млн евро, но Барселона получит лишь 25. Половину суммы от трансфера получат футболист и его агент.
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Ранее Дембеле уже выступал во Франции за Ренн, после чего перешел в дортмундскую Боруссию, а оттуда — в Барселону.
Следует отметить, что в 2018 году Дембеле вместе со сборной Франции стал чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что Бавария объявила о подписании форварда Тоттенхэма Гарри Кейна.