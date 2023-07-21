Усиление перед сезоном. Шахтер оформил трансфер бразильского легионера 21 июля, 12:43 Основная позиция Невертона — фланговый полузащитник (Фото:ФК Шахтёр)

Донецкий Шахтер объявил о подписании 18-летнего бразильского полузащитника Невертона.

Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

Невертон перешел из Сан-Паулу и подписал с Шахтером пятилетний контракт — до 30 июня 2028 года.

Основная позиция бразильца на поле — фланговый полузащитник.

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По данным бразильской прессы, за трансфер Невертона Шахтер заплатил 3,7 млн евро.

Невертон выступал за молодежный состав Сан-Паулу, где за последние полтора года сыграл 24 матча, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее Шахтер объявил о подписании бразильского левого защитника Педриньо Азеведо.