Усиление перед сезоном. Шахтер оформил трансфер бразильского легионера
Основная позиция Невертона — фланговый полузащитник (Фото:ФК Шахтёр)
Донецкий Шахтер объявил о подписании 18-летнего бразильского полузащитника Невертона.
Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.
Невертон перешел из Сан-Паулу и подписал с Шахтером пятилетний контракт — до 30 июня 2028 года.
Основная позиция бразильца на поле — фланговый полузащитник.
По данным бразильской прессы, за трансфер Невертона Шахтер заплатил 3,7 млн евро.
Невертон выступал за молодежный состав Сан-Паулу, где за последние полтора года сыграл 24 матча, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.
Ранее Шахтер объявил о подписании бразильского левого защитника Педриньо Азеведо.