Покинул Украину после начала войны. Экс-звезда Шахтера подписал контракт с топ-клубом Англии 11 июля, 15:27 Соломон подписал контракт до 2028 года (Фото:ФК Тоттенхэм)

Экс-полузащитник донецкого Шахтера Монор Соломон продолжит карьеру в лондонском Тоттенхэме.

Об этом сообщает официальный сайт Тоттенхэма.

Израильский игрок подписал с английским клубом контракт до 2028 года.

Соломон начал карьеру в Маккаби Петах-Тиква, после чего в январе 2019 года стал игроком Шахтера, за который сыграл 106 матчей и забил 22 гола.

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В составе «горняков» он дважды выиграл чемпионат Украины, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

После начала полномасштабной войны России против Украины Соломон покинул Шахтеры и в сезоне 2022/23 на правах аренды выступал за лондонский Фулхэм.

Ранее в Шахтере выдвинули претензии к ФИФА, которая еще на год продлила разрешение легионерам прекращать контракты с украинскими клубами из-за войны.