Самый титулованный клуб Италии намерен приобрести главного таланта сборной Украины — СМИ 12 сентября, 14:44 Судаков может зимой перебраться в Италию (Фото:ФК Шахтёр)

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков попал в поле зрения туринского Ювентуса, сообщает Area Napoli.

Новый спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли планирует активно поработать во время зимнего трансферного окна.

По информации источника, среди кандидатов на переход в туринский клуб оказался и Судаков, которым Джунтоли интересовался еще во время своей работы в другом итальянском клубе Наполи.

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Отмечается, что за трансфер Судакова Ювентусу придется выложить не менее 30 млн евро.

Контракт Судакова с Шахтером рассчитан до лета 2028 года.



Ранее сообщалось, что легенда Ювентуса Леонардо Бонуччи собирается подать в суд на туринский клуб.