«Один из лучших клубов в Европе». Голкипер сборной Украины объяснил свой трансфер из Шахтера в другую команду 11 августа, 12:47 Трубин подписал контракт на пять лет (Фото:ФК Бенфика)

Украинский вратарь Анатолий Трубин прокомментировал свое решение перейти из донецкого Шахтера в лиссабонскую Бенфику.

По словам Трубина, он с радостью подписал контракт, поскольку теперь будет выступать в одном из лучших клубов Европы, сообщает официальный сайт Бенфики.

«На мой взгляд, Бенфика — один из лучших клубов в Европе. Вот почему я здесь. Я очень рад быть здесь.

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В команде хорошие вратари. Мы в большом клубе. Для меня это возможность проявить себя, ежедневно развиваться, а кто лучший, тот будет играть", — сказал Трубин.

Трубин подписал с Бенфикой контракт на пять лет.

После перехода украинский вратарь эмоционально попрощался с Шахатрем.