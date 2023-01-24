УЕФА из-за войны против Украины продолжит дисквалификацию российских команд в международных турнирах

24 января, 16:53
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УЕФА не собирается снимать дисквалификацию российских команд до завершения войны (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

УЕФА не собирается снимать дисквалификацию российских команд до завершения войны (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставит в силе отстранение российских команд от международных турниров, поскольку война против Украины продолжается, сообщает Sky News.

Сообщается, что накануне заседания исполнительного комитета УЕФА в среду руководство российского футбольного союза (РФС) намерено провести переговоры с представителями руководящего органа европейского футбола для обсуждения возвращения клубов и национальных сборных в международные турниры.

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Однако, по данным источника, пока идет война против Украины, начатая Владимиром Путиным, дисквалификация российских команд снята не будет.

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Также сообщается, что матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году перенесут из российской Казани в другой город.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от европейских турниров в феврале прошлого года после полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что сборная России не сыграет в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу-2024, в то время как национальная команда Беларуси допущена к турниру.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол УЕФА Сборная России

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