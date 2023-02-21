Умер легендарный экс-футболист Реала 21 февраля, 21:30 Амаро был игроком Реала с 1962 по 1976 год. (Фото:ФК Реал)

Легенда мадридского Реала и почетный президент клуба Амансио Амаро скончался в возрасте 83 лет.

Об этом сообщает официальный сайт Реала.

Амаро выступал на позиции форварда и был игроком Реала с 1962 по 1976 год. За 14 сезонов он сыграл за мадридцев 471 матч, забив 155 голов.

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С Реалом Амаро девять раз выигрывал чемпионат Испании, трижды — Кубок страны, а в 1966 году завоевал с клубом Кубок европейских чемпионов.

В 1964 году в составе сборной Испании Амаро стал чемпионом Европы. В том же году он занял третье место в голосовании за Золотой мяч.



В 2022 году его избрали почетным президентом Реала.

Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет скончался Мирослав Блажевич, экс-тренер сборной Хорватии по футболу, с которой он стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года во Франции.