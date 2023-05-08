«Много желаний загадали». Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку — видео 8 мая, 09:38 Усик и Шевченко весело провели время (Фото:lomus official via Instagram)

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и легенда футбола Андрей Шевченко вместе провели выходные.

В Instagram-аккаунте lomus official появилось видео, как знаменитые спортсмены вместе сходили на рыбалку, где весело провели время.

"Нормально рыбы наловили, щуки. Ловили щуку, отпускали назад, много желаний загадали. Сейчас проверим…», — сказал Усик

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«Только одно загадали», — прервал Усика Шевченко.

"Многим щукам загадали только одно желание. Сейчас проверим, выполняют ли они или нет. Или это сказка все", - добавил боксер.

Усик и Шевченко являются послами благотворительной платформы United 24, которая собирает деньги на поддержку Украины в войне с Россией.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко, защитник Арсенала Александр Зинченко и вингер Челси Михаил Мудрик вместе побывали на благотворительном концерте группы Океан Эльзы в Лондоне.

