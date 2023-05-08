«Много желаний загадали». Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку — видео
Усик и Шевченко весело провели время (Фото:lomus official via Instagram)
Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и легенда футбола Андрей Шевченко вместе провели выходные.
В Instagram-аккаунте lomus official появилось видео, как знаменитые спортсмены вместе сходили на рыбалку, где весело провели время.
"Нормально рыбы наловили, щуки. Ловили щуку, отпускали назад, много желаний загадали. Сейчас проверим…», — сказал Усик
«Только одно загадали», — прервал Усика Шевченко.
"Многим щукам загадали только одно желание. Сейчас проверим, выполняют ли они или нет. Или это сказка все", - добавил боксер.
Усик и Шевченко являются послами благотворительной платформы United 24, которая собирает деньги на поддержку Украины в войне с Россией.
Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко, защитник Арсенала Александр Зинченко и вингер Челси Михаил Мудрик вместе побывали на благотворительном концерте группы Океан Эльзы в Лондоне.