«Стоит больше 100 млн евро». Усик назвал украинского футболиста, который может выиграть Золотой мяч 9 марта, 21:43 Усик считает, что 100 млн евро — мало при Мудрике (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион супертяжелого веса по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик оценил перспективы украинского вингера лондонского Челси Михаила Мудрика.

По мнению боксера, Мудрик в будущем может стать обладателем Золотого мяча, который вручается лучшему футболисту мира, а 100 млн евро за трансфер Михаила, который за него заплатил Челси, — это мало для такого игрока, сообщает YouTube-канала Parimatch Ukraine.

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"Мне кажется, что он немного больше стоит, чем 100 миллионов. Я наблюдаю за этим парнем. Впервые увидел его на уровне U17 или U19. У него бросающееся в глаза прическа татуировка. Я наблюдал за ним.



Мне нравится Мудрик. Мне кажется, что этот парень может привезти четвертый Золотой мяч в Украину", – сказал Усик.

Ранее экс-наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби также заявил, что Мудрик в будущем может выиграть Золотой мяч.