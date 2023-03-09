«Стоит больше 100 млн евро». Усик назвал украинского футболиста, который может выиграть Золотой мяч

9 марта, 21:43
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Усик считает, что 100 млн евро — мало при Мудрике (Фото:Александр Усик via Instagram)

Усик считает, что 100 млн евро — мало при Мудрике (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион супертяжелого веса по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик оценил перспективы украинского вингера лондонского Челси Михаила Мудрика.

По мнению боксера, Мудрик в будущем может стать обладателем Золотого мяча, который вручается лучшему футболисту мира, а 100 млн евро за трансфер Михаила, который за него заплатил Челси, — это мало для такого игрока, сообщает YouTube-канала Parimatch Ukraine.

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"Мне кажется, что он немного больше стоит, чем 100 миллионов. Я наблюдаю за этим парнем. Впервые увидел его на уровне U17 или U19. У него бросающееся в глаза прическа татуировка. Я наблюдал за ним.

Мне нравится Мудрик. Мне кажется, что этот парень может привезти четвертый Золотой мяч в Украину", – сказал Усик.

Ранее экс-наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби также заявил, что Мудрик в будущем может выиграть Золотой мяч.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Бокс ФК Челси Александр Усик Золотой мяч Михаил Мудрик

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