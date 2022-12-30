«Он — фантастический игрок». Экс-тренер Шахтера назвал украинского футболиста, который может выиграть Золотой мяч 30 декабря, 18:10 Роберто Де Дзерби работал с Мудриком в Шахтере (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, возглавляющий сейчас английский Брайтон, высоко оценил потенциал полузащитник «горняков» и сборной Украины Михаила Мудрика.



Де Дзерби считает, что в будущем Мудрик может получить Золотой мяч, который вручается лучшему футболисту мира.



«Мудрик — фантастический игрок, но Брайтон не может его купить. Он мне нравится, потому что все мои бывшие игроки мне нравятся, но я тренер Брайтона. Я думаю, что Мудрик может выиграть Золотой мяч в будущем. Я знаю цену Мудрику», — сказал Де Дзерби.

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Ранее сообщалось, что Шахтер отказался от предложения лондонского Арсенала продать своего ведущего полузащитника Михаила Мудрика за более 62 млн евро.

Перед этим директор по футболу Шахтера Дарио Срна дал понять, что дончане готовы продать Мудрика за сумму более 100 млн евро.

