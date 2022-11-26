В Катаре недалеко от стадиона, где сыграют матч ЧМ-2022, вспыхнул большой пожар — видео

26 ноября, 18:06
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В результате пожара поднялись большие клубы дыма (Фото:REUTERS/John Sibley)

В результате пожара поднялись большие клубы дыма (Фото:REUTERS/John Sibley)

В Катаре возник пожар недалеко от стадиона Лусаил Айконик, где сегодня, 26 ноября, состоится матч второго тура чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Мексикой.

По информации Министерства внутренних дел Катара, пожар начался после полудня на острове в городе Лусаил на объекте, где велось строительство, сообщает The Guardian.

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Пламя вспыхнуло в 3,5 км от арены, где состоится матч Аргентина — Мексика, однако в воздух поднялось настолько большое облако черного дыма, что его, по словам очевидцев, видно даже в столице Дохе. Сообщений о пострадавших нет.

Видео дня

https://twitter.com/gchahal/status/1596463850240757762

Сообщалось, что накануне сборная Катара уступила Сенегалу (1:3), потерпев второе поражение подряд.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Катар ЧМ-2022 Сборная Аргентины

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