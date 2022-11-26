Аргентина — Мексика 2:0. События по минутам матча ЧМ-2022 26 ноября, 22:56 Аргентинцы рисковали потерять шансы на выход в плей-офф (Фото:REUTERS/Carl Recine)

НВ следил за ходом игры второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Аргентины и Мексики.



Стартовые составы:

Аргентина: Э. Мартинес — Монтьель, Отаменди, Мартинес, Акунья — Ди Мария, Де Пауль, Родригес, Макаллистер — Месси, Л. Мартинес

Мексика: Очоа — Альварес, Араухо, Монтес, Морено, Гальярдо — Эррера, Гуардадо, Чавес — Лосано, Вега

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Матч состоится в катарском Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Аргентина проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2 в первом туре. Сборная идет последней в группе. В случае поражения сегодня она потеряет шансы на выход в 1/8 финала.

Команда выиграла пять из шести последних матчей при одном поражении. Проблем с составом не имеет.

Мексика сыграла вничью с Польшей со счетом 0:0 в первом туре. Коллектив занимает 3-ье место в группе и выйдет минимум на вторую позицию в случае победы.

Команда одержала две победы в семи последних матчах, дважды сыграв вничью и трижды проиграв. Все игроки готовы выйти на поле стадиона в Лусаиле.

Статистика знает 32 матча между соперниками. Аргентина одержала 16 побед, Мексика — четыре. Еще восемь поединков завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Аргентина является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,50, то, что выиграет Мексика, оценивается в 7,50, ничья — в 3,80.