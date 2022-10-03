В следующем сезоне в украинской Премьер-лиге может появиться команда ВСУ 3 октября, 10:47 Павелко заявил, что идею поддержал Зеленский (Фото:УАФ)

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал об идее создания футбольного клуба на базе Вооруженных сил Украины, который в сезоне 2023/24 может получить место в украинской Премьер-лиге.

По словам Павелко, команда будет состоять из лучших военнослужащих-футболистов, которые сейчас воюют в рядах ВСУ, сообщает Telegram-канал Украина Сейчас.

Павелко добавил, что идею создания команды ВСУ поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Сорри, но ни Шахтер, ни Динамо, ни Днепр не смогут потягаться за болельщиков с командой ВСУ.

Уверен, это будет настоящая команда наших ребят, служащих в ВСУ. Уверен, для футбола это будет очень важный шаг, для развития футбола и поддержки наших героев, нашей команды ВСУ", — сказал Павелко.

Ранее сообщалось, что украинский тренер Кривбасса Юрий Вернидуб будет совмещать с военной службой.

