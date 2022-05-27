Официально. Английский клуб объявил о расставании с Ярмоленко
Всего за лондонский клуб Ярмоленко сыграл 86 матчей (Фото:REUTERS/Tony Obrien)
Английский Вест Хэм объявил о расставании с вингером сборной Украины Андреем Ярмоленко.
Также лондонский клуб покинут полузащитник Марк Нобл, защитник Райан Фредерикс и вратарь Дэвид Мартин.
«Мы хотели бы поблагодарить всех за их тяжелую работу, самоотверженность и пожелать им всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении лондонского клуба в Twitter.
Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом 2018 года из дортмундской Боруссии за сумму в 20 млн евро.
Всего за лондонский клуб он сыграл 86 матчей и забил 13 мячей. Срок действия контракта Андрея с «молотобойцами» истекает этим летом.
Ранее Ярмоленко с иронией отреагировал на слухи о своем возможном переходе в испанскую Севилью.
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