Официально. Английский клуб объявил о расставании с Ярмоленко

27 мая, 11:55
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Всего за лондонский клуб Ярмоленко сыграл 86 матчей (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Всего за лондонский клуб Ярмоленко сыграл 86 матчей (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Английский Вест Хэм объявил о расставании с вингером сборной Украины Андреем Ярмоленко.

Также лондонский клуб покинут полузащитник Марк Нобл, защитник Райан Фредерикс и вратарь Дэвид Мартин.

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«Мы хотели бы поблагодарить всех за их тяжелую работу, самоотверженность и пожелать им всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении лондонского клуба в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/WestHam/status/1530097744798527488

Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом 2018 года из дортмундской Боруссии за сумму в 20 млн евро.

Всего за лондонский клуб он сыграл 86 матчей и забил 13 мячей. Срок действия контракта Андрея с «молотобойцами» истекает этим летом.

Ранее Ярмоленко с иронией отреагировал на слухи о своем возможном переходе в испанскую Севилью.

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Теги:   Футбол Трансферы Андрей Ярмоленко Вест Хэм

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